شؤون فلسطينية

البرغوثي: لم يتم التشاور مع المبادرة الوطنية حول تشكيل حكومة الفصائل

البرغوثي: لم يتم التشاور مع المبادرة الوطنية حول تشكيل حكومة الفصائل
مصطفى البرغوثي
خاص دنيا الوطن - هيثم نبهان
قال مصطفى البرغوثي، الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية: إنه لم يتم التشاور مع المبادرة حتى الآن، حول تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، موضحاً أن المشاورات بشكل عام، بدأت ولم تكتمل.

وأكد في تصريحات لـ "دنيا الوطن"، أن حركة المبادرة مصرّة على أخذ موقف مشترك، "نحن وكل أعضاء التجمع الديمقراطي".

وشددّ البرغوثي: "نعتقد أن أي خطوة، يجب أن تخدم استعادة الوحدة الوطنية، وتمنع تكريس الانقسام وتحويله إلى انفصال مع غزة"، مشيراً إلى أن المسؤولية الوطنية، تقتضي أن يكون هناك تروٍ، خاصة وأن أمامنا فرصة متاحة مهمة في موسكو، وهو اللقاء الذي من المؤمل أن يفتح الباب للحوار الوطني الفلسطيني الشامل.

وقال: قد يسفر هذا الحوار كما نأمل عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تعدّ لإجراء انتخابات شاملة في فلسطين، لذلك نحن مع التروي، وعدم الاستعجال، ودفع الأمور باتجاه إنجاح الاجتماع الذي سيعقد في موسكو، على أن نعيد فتح باب المصالحة والوحدة الوطنية، نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية".

وأعلنت كلٌ من جبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير العربية، وجبهة التحرير الفلسطينية، المشاركة في الحكومة الفصائلية التي تسعى حركة فتح لتشكيلها مكونة من فصائل منظمة التحرير.

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