سعد: يُعلن اندماج نقابة النفط والمناجم والكيماويات مع النقابة العامة للبتروكيماويات

رام الله - دنيا الوطنأعلن شاهر سعد، أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين عن اندماج نقابة النفط والمناجم والكيماويات مع النقابة العامة للبتروكيماويات، لتصبحان نقابة واحدة برئاسة النقابي محمد نصر عدوان، تحت راية الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين.وأضاف سعد من المعلوم للجميع بأن هناك قراراً لدى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، بتوحيد النقابات التي تتماثل مهامها لتكثيف العمل النقابي، وجعله منتجاً مفيداً، لأن النقابات التي تقوم بالعمل نفسه لا تخدم مصالح العمال الذين تمثلهم، ولا بأي حال من الأحوال، لأن تداخل الوظائف غير المتسق، يصيب أجندات العمل بالشلل التام.ونحن وعدنا عمالنا وعاملاتنا، بأننا سنجعل العمل النقابي في فلسطين ذي قيمة وفائدة، يمكن لمسها براحة اليد، وسنواصل مساعينا في هذا الاتجاه خلال الفترة القادمة إلى أن يتحقق الاندماج التام بين الأجسام النقابية المتماثلة في الوظائف والمهام.