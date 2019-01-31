أبو يوسف: خلال عشرة أيام ستنتهي مشاورات اللجنة المركزية مع الفصائل

خاص دنيا الوطنأكد واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن الحوارات بدأت الآن بشكل مكثف مع الفصائل؛ لمعرفة كيفية تشكيل الحكومة الفصائلية، وحتى الآن لم يتم الانتهاء منها، وسيكون ذلك خلال عشرة أيام.وقال أبو يوسف في برنامج (استوديو الوطن): "سيتم عرض التقرير في اجتماع اللجنة المركزية، وأمام الرئيس بعد الانتهاء من المشاورات".وأضاف: "قرار استقالة حكومة الوفاق والمشاورات، بعد أن تم انغلاق الأفق في ملف المصالحة، حيث الاتفاقات التي تم توقيعها لم يتم تنفيذها، لذلك أمام هذا الاستحقاق، كان لابد من تشكيل حكومة وحدة فلسطينية لمواجهة (صفقة القرن) وعدوان الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني".وتابع: "هناك أهمية تكمن في ترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني، وتنفيذ اتفاقات المصالحة الموقعة، ولكن في الأفق لا يوجد نجاحات في ذلك".وأشار أبو يوسف إلى أن الأمر مقتصر على فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، لافتاً إلى أن الحكومة، ستكون مسؤولة عن كل الوضع الفلسطيني، سواء في الضفة أو قطاع غزة أو القدس.