شؤون فلسطينية

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس حكومة تسيير الأعمال د. رامي الحمد الله، اليوم الخميس في مكتبه برام الله، وزير الدولة للشؤون الخارجية الألماني أندرياس ميشاليس، بحضور ممثل ألمانيا لدى فلسطين كريستيان كلاجس، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه.

وثمن الحمد الله موقف ألمانيا من حل الدولتين ورفضها للاستيطان، مشيدا بدعمها المالي المستمر لفلسطين، ومشيرا إلى أنه ساهم بشكل ملحوظ في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، والعديد من القطاعات الحيوية خاصة التعليم والمياه ومشاريع
البنية التحتية.

ودعا الحمد الله ألمانيا إلى زيادة نسبة استثمارها في فلسطين، لا سيما من خلال إقامة منطقة صناعية كالعديد من الدول.

وطالب رئيس الوزراء المانيا القيام بدور فعال والضغط على اسرائيل لوقف توسعها الاستيطاني، والتراجع عن مخططاتها في تهجير سكان التجمعات الفلسطينية وهدم بيوتهم، خاصة في القدس، لا سيما في الخان الأحمر، مشددا على أن اسرائيل تسعى
من خلال ذلك إلى تقويض حل الدولتين وفرص إقامة الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافيا.

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