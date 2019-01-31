شؤون فلسطينية

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين
تيسير خالد
رام الله - دنيا الوطن
أكد تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طرد بعثة التواجد الدولي المؤقت من مدينة الخليل، يشكّل تحديا إسرائيليا إضافيا للمجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف: أن دولة اسرائيل وخاصة في عهد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم تعد تقيم أدنى حد من الاهتمام أو الاحترام للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وأنها باتت منذ تولي الرئيس ترامب مسؤولياته في البيت الأبيض تصعد من انتهاكاتها لحقوق الانسان ومن جرائمها في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران/يونيو 1967 وهي مطمئنة تماما إلى الحماية السياسية والدبلوماسية، التي توفرها لها هذه الادارة في عدد من المحافل الدولية وخاصة في مجلس الأمن الدولي .

ودعا خالد إلى ضرورة التوجه إلى مجلس الأمن الدولي ودعوته إلى تحمل مسؤولياته وحماية قراراته وإلزام حكومة الاحتلال باحترامها خاصة وأن بعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل تأسست في أعقاب مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف التي راح ضحيتها عشرات المصلين وإصابة المئات بعد أن أطلق عليهم المستوطن الأمريكي المولد باروخ غولدشتاين النار بكثافة في 25 شباط من العام 1994 ، ليُصدر بعدها مجلس الأمن القرار 904 بتاريخ 18 آذار من العام نفسه والذي دعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة وحماية المدنيين الفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي المحتلة ، بما في ذلك ، وجود دولي أو أجنبي مؤقت .

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