شؤون فلسطينية

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين
حركة المقاطعة
رام الله - دنيا الوطن
رحبت حملة المقاطعة- فلسطين بموقف منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأخلاقي والقانوني، الذي وصفت فيه بكل وضوح، أن شركات عملاقة لحجز أماكن الإقامة والرحلات عبرالإنترنت مثل "اير بي إن بي (Airbnb)، وبوكينج دوت كوم (Booking.com)،
وإكسبيديا (Expedia)، وتريب أدفايزر(TripAdvisor) تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين.

وقامت هذه الشركات، بإدراج مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية، القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها "القدس الشرقية"، مؤكدة في بيانها، أن توطين "إسرائيل" للمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، انتهاك للقانون الدولي الإنساني، ومن ثم فهو جريمة حرب.

وأوضحت المنظمة في بيان صحفي، أن هذه الشركات تقدم نفسها كونها قائمة على مبدأ المشاركة والثقة المتبادلة، ومع ذلك فهي تسهم في انتهاكات لحقوق الإنسان، بممارستها أنشطة تجارية في المستوطنات.

كما تدعو الحملة المؤسسات الأممية والحقوقية، وأحرار العالم؛ للضغط على هذه الشركات؛ لسحب استثماراتها من الأراضي الفلسطينية، وإيقاف كافة أنشطتها من المستوطنات، كذلك بذل المزيد من الجهود للوقف إلى جانب الحق الفلسطيني، وعزل
الاحتلال، وفضح جرائمه أمام العالم، والضغط عليه لوقف عدوانه وحصاره الظالم لشعبنا.

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