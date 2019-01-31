شؤون فلسطينية

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية
سفير فلسطين في قطر
رام الله - دنيا الوطن
التقى صباح اليوم، منير غنام، سفير دولة فلسطين في قطر، بوزير الدولة للخارجية القطري، السيد سلطان المريخي، ووضعه في صورة آخر المستجدات في الأوضاع في فلسطين، مبرزاً خطورة تصاعد وتيرة اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة، وتصاعد عنف واعتداءات المستوطنين اليهود، ضد أهلنا في المدن والقرى الفلسطينية، بتشجيع وحماية من قوات الاحتلال، وتصاعد وتيرة حملة التهويد للقدس والاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والأماكن المقدسة.

كما شرح له أبعاد استقالة حكومة الوفاق الوطني والمساعي لتشكيل حكومة سياسية، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية، لضمان استعادة الوحدة الوطنية، التي تعثرت مسيرتها، ولإنهاء حالة التشرذم والانقسام التي طال أمدها، ولتجديد شرعية الأطر القيادية في فلسطين عن طريق الاختيار الحر لشعبنا الفلسطيني.

وأوضح السفير للمسؤول القطري، أن الرئيس محمود عباس قد كلّف حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، بالبدء بالتواصل مع كافة القوى السياسية في فلسطين للتشاور والتمهيد لإجراء هذه الانتخابات في الضفة وقطاع غزة، بما في ذلك القدس الشرقية.

وبحث السفير مع الوزير القطري، عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وقضايا تخص شؤون الجالية الفلسطينية في قطر.

من جانبه، أكد الوزير القطري، وقوف بلاده الثابت وبكل قوة إلى جانب الحق الفلسطيني، ومؤازرتهم لكفاح وصمود شعبنا في وطنه، واستنكاره الشديد للاعتداءات الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الفلسطيني، وإدانتهم لحملة التحريض التي تشنها سلطات الاحتلال ضد أبناء شعبنا وقيادته الشرعية.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني

تصدير&#34;الجمبري&#34; للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً

تصدير"الجمبري" للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً

الأسير البرغوثي: &#34;تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص&#34;

الأسير البرغوثي: "تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص"

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

الأسير البرغوثي: &#34;تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص&#34;

الأسير البرغوثي: "تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص"

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

التربية: الحرب على المدارس تستعر

التربية: الحرب على المدارس تستعر

مطالبات بفرض عقوبات على شركات تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين

مطالبات بفرض عقوبات على شركات تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين

منوعات

&#34;لأسباب خاصة&#34;.. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

"لأسباب خاصة".. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. &#34;هل تريد أن تجلط الملكة؟&#34;

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. "هل تريد أن تجلط الملكة؟"

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: &#34;روح انضب&#34;

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: "روح انضب"

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل &#34;فاشل&#34; يدفعها للاستغاثة بالجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل "فاشل" يدفعها للاستغاثة بالجمهور

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ&#34;الفياغرا النسائية&#34;

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ"الفياغرا النسائية"

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

عربي

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

الإعلام الإسرائيلي:&#34;حزب الله&#34; يعيش أزمة مالية.. ويصرف لعناصره 60٪ من رواتبهم

الإعلام الإسرائيلي:"حزب الله" يعيش أزمة مالية.. ويصرف لعناصره 60٪ من رواتبهم

شاهد.. أحمد موسى: سنشجع اليابان الشقيق ضد قطر المحتلة

شاهد.. أحمد موسى: سنشجع اليابان الشقيق ضد قطر المحتلة