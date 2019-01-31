بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

وأوضح بيان صادر عن الديوان الملكي السعودي، أن الحكومة استدعت 381 شخصاً، بعضهم للإدلاء بشهاداتهم في إطار الحملة التي بدأت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، ونتج عنها استعادة أكثر من 400 مليار ريال (106 مليارات دولار)، من خلال إجراءات تسوية مع 87 شخصاً بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية، حيث تمثل ذلك في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.



رام الله - دنيا الوطنقالت السلطات السعودية: إنها أنهت حملة موسعة لمكافحة الفساد، التي شرع بها ولي العهد، محمد بن سلمان، حيث تمت مصادرة 106 مليارات دولار من العشرات من كبار الأمراء والوزراء ورجال الأعمال البارزين، الذين تم اعتقالهم في إطار الحملة.وقال البيان: "اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي، وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها"، وأضاف أن "ولي العهد طلب من الملك سلمان بن عبد العزيز الموافقة على إنهاء أعمالها، وقد وجه بالموافقة على ذلك".وأشار البيان، إلى أن النائب العام رفض التسوية مع 56 شخصاً لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم، كما رفض ثمانية أشخاص التوصل إلى تسوية، وظلت تهمة الفساد ثابتة بحقهم، وقال البيان إنه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليه تهمة الفساد.وفي بداية الحملة، جرى احتجاز الكثير من الشخصيات الاقتصادية والسياسية البارزة بالمملكة في فندق (ريتز كارلتون) بالرياض لنحو ثلاثة أشهر، ووردت أنباء عن تعرض بعض المعتقلين للتعذيب، وهو ما نفته السلطات.ووصف منتقدون الحملة، بأنها عملية ابتزاز واستغلال للسلطة من قبل الأمير محمد، كما أزعجت الحملة بعض المستثمرين الأجانب الذين سعى لجذبهم من أجل تنوع اقتصاد المملكة بعيداً عن النفط.