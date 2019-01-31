شؤون فلسطينية

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني
صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات: إن من "يصّر على الانقلاب في غزة، هو أداة ضمن (صفقة القرن)"، مشدداً على أن قطاع غزة، كان ولا يزال منبت الوطنية الفلسطينية، و"لا يمكن أن نتصور دولة فلسطينية بدون قطاع غزة". 

وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله: وصلنا إلى أعلى مراحل الوعي السياسي، وعلى حماس أن تختار إما أن تكون جزءاً من الشعب الفلسطيني أو لا، لأنه "ليس لدينا دولة، نحن دولة تحت احتلال". 

وأشار عريقات إلى أن الاحتلال على استعداد لتقديم كل ما يملك للإبقاء على فصل غزة والضفة، مشدداً على أننا "نمد أيدينا لحماس لتكون جزءاً من الشعب الفلسطيني".

وحذّر عريقات من قرار الاحتلال، طرد المراقبين الدوليين في مدينة الخليل، مشيراً إلى أنه أرسل عدة رسائل إلى مسؤولين أوروبيين حول هذا الموضوع. 

وأعلن عريقات، تمسكه بما جاء في المبادرة العربية، وقمة الظهران، التي سُميت بقمة "القدس"، مشدداً على أن محاولة البعض التطبيع مع إسرائيل، طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني. 

وشدّد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، على أن الفلسطينيين، لم يفوّضوا أحداً ليفاوض باسم الشعب الفلسطيني. 

وقال عريقات: الذي يسكت عما قاله وزير الخارجية الأمريكي بامبيو، بأن القدس عاصمة إسرائيل، هو ينكر وجود الرسول محمد، مشيراً إلى أن الخطر على المنطقة، هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي، والذي يريد أن ينتصر على الإرهاب، عليه أن يجفف الاحتلال الإسرائيلي. 

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