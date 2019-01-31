شؤون فلسطينية

تصدير"الجمبري" للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً

تصدير"الجمبري" للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً
الجمبري
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير
يتصدر "الجمبري" قوائم الطعام في مختلف أنحاء العالم، على وجه الخصوص الفاخرة منها، لما له من فوائد صحية، عدا عن طعمة اللذيذ، واحتوائه على العديد من المعادن، كالفوسفور والزنك والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم، بالإضافة إلى نسبٍ من فيتامينات و، د، أ، ج، هـ، بـ 12، والعديد من الحموض الأمينية، والأوميغا 3، ومضادات الأكسدة.

بالنسبة لقطاع غزة، فيعاني قطاع السمك بكافة أشكاله، من النقص في الكميات، جراء الحصار البحري المفروض عليه من قبل الاحتلال الإسرائيلي، وارتفاع في أسعاره نتيجة نقص الطلب الناتج عن الوضع الاقتصادي المتردي لسكان القطاع.

وعن "الجمبري"، فهناك تذبذب واضح في أسعاره بقطاع غزة، فتارة ينزل إلى (45 شيكلاً) مقابل الكيلو الواحدة، وتارة أخرى يصل إلى (100 شيكل) للكيلو الواحد، فيقول تاجر السمك "أبو يونس": حالياً الجمبري الصغير يُباع الكيلو بـ 40 شيكلاً وكبير الحجم يُباع بـ 60 شيكلاً".

فيما أشار لـ"دنيا الوطن" إلى أن سعر كيلو "الجمبري" ارتفع يوم الجمعة الماضي وليوم واحد فقط إلى 75 شيكلاً، لأن الصيادين لم يصيدوا في ذلك اليوم إلا أربعة صناديق، وكانت أغلبها من الحجم الكبير.

وعن سبب ارتفاع أسعاره قال: " قلة الصيد، وتصدير أغلب الجمبري إلى الضفة الغربية، ثم من هناك يُصدر إلى إسرائيل، يؤدي بذلك إلى ارتفاع أسعاره في قطاع غزة.. لو لم يُصدر لكنا بعنا الكيلو من الجمبري الكبير بـ (35) شيكلاً والمتوسط من (20 إلى 25) شيكلاً للكيلو".

وفي هذا الصدد، قال مسؤول لجان الصيادين في وزارة الزراعة، زكريا بكر، يتم تصدير "الجمبري" إلى الضفة الغربية بالفعل، ولكن ما يحدد السعر ليس فقط التصدير، بل العرض والطلب، ومن المعروف على مر التاريخ أنه في شهري كانون الثاني/ يناير، وشباط/ فبراير كميات صيد الجمبري تنخفض بشكل كبير جداً، بالتالي ترتفع أسعاره.

وأضاف بكر لـ "دنيا الوطن": في الوقت الذي لم يكن هناك تصدير، كان سعر الجمبري في هذه الفترة هكذا، وكان يصل إلى 100 شيكل مقابل الكيلو، لأن الكميات محدودة جداً جداً في هذين الشهرين، وتصديرها للضفة يؤثر، ولكن نحاول أن نحافظ على السعر المناسب للسوق المحلي. 

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