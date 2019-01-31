الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

وقال الفرا في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الخميس: إن الاتحاد الأوروبي رفض قرار الاحتلال باعتباره يعمق الاستيطان، وينتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وينهي ما تم الاتفاق عليه مطالباً بصياغة موقف جماعي مشترك من 28 دولة وتوجيه رسالة واضحة للحكومة الإسرائيلية لإلغاء قرارها.



وبعد 21 عاماً من عمل بعثة التواجد الدولي المؤقت في الخليل، قررت حكومة الاحتلال، طرد أعضاء البعثة ومنع عملهم في المدينة التي تشهد توتراً مستمراً، رضوخاً لمطالب لمستوطنين بطردهم.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، أبلغت، اليوم الخميس، أعضاء البعثة بانتهاء مهمتهم، وطالبتهم بمغادرة المدينة.

رام الله - دنيا الوطندعا سفير فلسطين لدى الاتحاد الأوروبي، عبد الرحيم الفرا، الاتحاد لصياغة موقف رسمي حول قرار حكومة الاحتلال، إنهاء مهمة المراقبين الدوليين في مدينة الخليل.