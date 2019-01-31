مطالبات بفرض عقوبات على شركات تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين



وطالب البرغوثي في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات فاعلة؛ لفرض عقوبات على هذه الشركات، ومن يدعمها.



وأوضح البرغوثي، أن حركة المقاطعة (BDS) ستعمل مع الدول للعمل على محاسبة هذه الشركات بشكل تدريجي، نظراً لسيطرة هذه الشركات عن قطاع السياحة العالمي.

رام الله - دنيا الوطناعتبر أحد مؤسسي حركة مقاطعة وعضو سكرتاريا (BDS) اللجنة الوطنية الفلسطينية للمقاطعة، عمر البرغوثي، أن التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، بأن "شركات سياحية دولية عملاقة، تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين بأنشطتها في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية"، جهداً رائعاً لمحاسبة الشركات المتورطة في الاستيطان، ومحاسبة الدول التي تقيم فيها هذه الشركات.