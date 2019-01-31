رأفت يرحب بتقرير (أمنستي) حول شركات تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين



وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن هذا التقرير يدعم الموقف الفلسطيني بالعمل على إلزام الشركات السياحية الدولية، بالتوقف فوراً عن تنظيم رحلات سياحية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس، ومقاطعة كل الشركات التي تقوم بذلك.



واعتبر رأفت، دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب تكثيفها للاستيطان بالمهمة جداً، وتدق جرس الإنذار لأن مواصلة الاستيطان سيدمر حل الدولتين، مطالباً دول العالم بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي والالتزام بقرار مجلس الأمن 2334.



وأوضح رأفت، أن قرار إسرائيل بوقف عمل البعثة الدولية في الخليل، يهدف لتنفيذ سلسلة من الجرائم ضد شعبنا، والعمل على إخفائها عن العالم، مطالباً الأمم المتحدة، بإلزام تل أبيب بالإبقاء على البعثة في المدينة.

رام الله - دنيا الوطنرحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والتي قالت فيه: إن شركات سياحية دولية عملاقة، تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني من خلال أنشطتها في المستوطنات.