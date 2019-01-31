شؤون فلسطينية

رأفت يرحب بتقرير (أمنستي) حول شركات تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين

رأفت يرحب بتقرير (أمنستي) حول شركات تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين
صالح رأفت
رام الله - دنيا الوطن
رحب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صالح رأفت، بتقرير منظمة العفو الدولية (أمنستي)، والتي قالت فيه: إن شركات سياحية دولية عملاقة، تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب الفلسطيني من خلال أنشطتها في المستوطنات.

وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن هذا التقرير يدعم الموقف الفلسطيني بالعمل على إلزام الشركات السياحية الدولية، بالتوقف فوراً عن تنظيم رحلات سياحية للمستوطنات المقامة على أراضي الضفة والقدس، ومقاطعة كل الشركات التي تقوم بذلك.

واعتبر رأفت، دعوة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في فلسطين للمجتمع الدولي باتخاذ إجراءات حاسمة ضد إسرائيل بسبب تكثيفها للاستيطان بالمهمة جداً، وتدق جرس الإنذار لأن مواصلة الاستيطان سيدمر حل الدولتين، مطالباً دول العالم بإلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي والالتزام بقرار مجلس الأمن 2334.

وأوضح رأفت، أن قرار إسرائيل بوقف عمل البعثة الدولية في الخليل، يهدف لتنفيذ سلسلة من الجرائم ضد شعبنا، والعمل على إخفائها عن العالم، مطالباً الأمم المتحدة، بإلزام تل أبيب بالإبقاء على البعثة في المدينة.

أخبار ذات صلة

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية

الحمد الله يثمن دعم ألمانيا المستمر للتعليم ومشاريع البنية التحتية

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني

عريقات: نَمُدُّ أيدينا لحماس لتكونَ جزءاً من الشعب الفلسطيني

تصدير&#34;الجمبري&#34; للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً

تصدير"الجمبري" للضفة الغربية يرفع أسعاره بغزة من (35) إلى (75) شيكلاً

الأسير البرغوثي: &#34;تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص&#34;

الأسير البرغوثي: "تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص"

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

خالد: طرد بعثة المراقبين من الخليل استخفاف بالمجتمع الدولي وتشجيع لإرهاب المستوطنين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

حركة المقاطعة تُرحب بموقف (أمنستي) حول شركات كبرى تنتهك حقوق الإنسان بفلسطين

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

غنام يبحث مع وزير الدولة للخارجية القطري آخر التطورات على الساحة الفلسطينية

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

بيان عن الجبهة العربية الفلسطينية في الذكرى السنوية الثانية لرحيل جميل شحادة

الأسير البرغوثي: &#34;تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص&#34;

الأسير البرغوثي: "تعرضتُ للضرب المبرح خلال الاعتقال وأُعاني من إصابة بالرصاص"

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

الفرا يدعو أوروبا لصياغة موقف حول قرار الاحتلال إنهاء مهمة المراقبين بالخليل

التربية: الحرب على المدارس تستعر

التربية: الحرب على المدارس تستعر

مطالبات بفرض عقوبات على شركات تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين

مطالبات بفرض عقوبات على شركات تُغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين

منوعات

&#34;لأسباب خاصة&#34;.. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

"لأسباب خاصة".. مريم سعيد تُودع مشاهديها بشكل مُفاجئ

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

صورة سلافة معمار من دون فوتوشوب.. الفرق المذهل

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. &#34;هل تريد أن تجلط الملكة؟&#34;

ميغان ماركل تخرق البروتوكول الملكي.. "هل تريد أن تجلط الملكة؟"

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

ليلى علوي عروس فاتنة بفستان أبيض مبهر

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: &#34;روح انضب&#34;

قمر تفضح حبيبها مثلي الجنس: "روح انضب"

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

بعد طول غياب.. حنان شوقي تظهر في الجيم وتستعرض لياقتها

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

كاظم الساهر يكشف لأول مرة سر غضبه واصراره على مغادرة المسرح بسبب الجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل &#34;فاشل&#34; يدفعها للاستغاثة بالجمهور

عيب يظهر في وجه نور الغندور بعد تجميل "فاشل" يدفعها للاستغاثة بالجمهور

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ&#34;الفياغرا النسائية&#34;

سما المصري تزعم استغلال صورتها للترويج لـ"الفياغرا النسائية"

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

ناشطة قطرية تستفز أحلام بعد مباراة الإمارات وقطر.. كيف ردت عليها؟

عربي

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

بمصادرة (106) مليارات دولار.. السعودية تُنهي حملة محكافحة الفساد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

الإعلام الإسرائيلي:&#34;حزب الله&#34; يعيش أزمة مالية.. ويصرف لعناصره 60٪ من رواتبهم

الإعلام الإسرائيلي:"حزب الله" يعيش أزمة مالية.. ويصرف لعناصره 60٪ من رواتبهم

شاهد.. أحمد موسى: سنشجع اليابان الشقيق ضد قطر المحتلة

شاهد.. أحمد موسى: سنشجع اليابان الشقيق ضد قطر المحتلة