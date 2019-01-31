شؤون فلسطينية

الشعبية: يجب تصعيد الانتفاضة ردًا على جريمة قتل الفتاة "سماح مبارك"

الشعبية: يجب تصعيد الانتفاضة ردًا على جريمة قتل الفتاة "سماح مبارك"
رام الله - دنيا الوطن
أكَّدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن الرد الوطني على جريمة الاحتلال، بقتل الفتاة الشهيدة سماح مبارك أمس، يتطلب تعزيز الوحدة الميدانية كركيزة أساسية لتصعيد العمل الانتفاضي بوجه الاحتلال، على طريق جعل هذا الاحتلال مشروعًا خاسرًا على كافة الصعد.

وشددت الجبهة في تصريحٍ لها وصل "دنيا الوطن"، على "ضرورة ابتداع جميع الأشكال النضالية المناسبة لإلحاق الخسائر المباشرة في صفوف الاحتلال، وقطعان المستوطنين، وبما يُحوّل أماكن تواجده وانتشاره ومواقعه العسكرية والمستوطنات إلى بؤر اشتباك دائمة".

واعتبرت الجبهة، أن "الجهود الوطنية يجب أن تتلاحم وتتكثف جميعًا في إعادة الاعتبار للعمل المقاوم المنظم وتصعيد الانتفاضة والعمل على توفير مقومات استمراريتها، وتعزيز صمود حاضنتها الشعبية كضرورة موضوعية عاجلة من أجل تحقيق حالة استنزاف دائمة للاحتلال، ولكافة أشكال وجوده، ولقطع الطريق على محاولات قادة الاحتلال استغلال هذه الجرائم في خدمة الدعاية الانتخابية".

ودعت الجبهة السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية إلى "استخلاص الدروس والعبر من تجارب السنوات الماضية، وتحمّل مسؤولياتها الأخلاقية والوطنية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني، وإعلانها القطع الكامل مع هذا الاحتلال، وكل مشروع التسوية، وبما يحوّلها كأداة نضالية في خدمة الشعب، والمقاومة لا عبئاً عليهم".

وطالبت الجبهة المؤسسات الرسمية والحقوقية إلى "الضغط على المجتمع الدولي والمؤسسات المعنية من أجل المسارعة بفتح تحقيق عاجل في جرائم القتل الإسرائيلية، بحق شعبنا على طريق إحالة هذه الجرائم إلى محكمة الجنايات الدولية لمحاكمة الاحتلال وقادته كمجرمي حرب".

وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة أن "إرادة الصمود والتحدي التي يختزنها شعبنا لن يستطيع هذا الاحتلال المجرم أن يكسرها من خلال جرائمه ومخططاته، فرد شعبنا كالعادة لن يطول، وسيفاجئ هذا الاحتلال المجرم"، وفق تعبير الشعبية.

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