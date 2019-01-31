الحسيني: 20 ألف منزل في القدس مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص



وأضاف الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن هناك 55 ألف منزل في القدس تعود ملكيتها للمواطنين منها 20 ألفا مهددة بالهدم بذريعة عدم الترخيص وذلك ضمن مخطط احتلالي لتهويد مدينة القدس.





وطالب الحسيني المؤسسات والمنظمات الدولية بالتدخل الفوري لوقف جرائم الاحتلال المستمرة والمتصاعدة بكافة أشكالها في المدينة المقدسة.

رام الله - دنيا الوطنقال وزير شؤون القدس، عدنان الحسيني: إن سلطات الاحتلال تكثف من عمليات هدم البيوت والمنشآت التجارية في أحياء القدس المحتلة، في محاولة لتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.