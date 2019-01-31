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شؤون فلسطينية

خطّة وطنية لإعادة الزخم للاعتصام في (الخان الأحمر)

خطّة وطنية لإعادة الزخم للاعتصام في (الخان الأحمر)
اعتصام داخل الخان الأحمر
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير منسق حملة إنقاذ (الخان الأحمر) في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، عبد الله أبو رحمة: إنه يجري الإعداد لخطة وطنية لإعادة الزخم للاعتصام في (الخان الأحمر) وسط مخاوف بهدم القرية، وترحيل أهلها في أي وقت، خاصة مع اقتراب  الانتخابات الإسرائيلية المقررة في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وأضاف أبو رحمة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: أن حملة التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا في الآونة الأخيرة، تأتي في سياق الدعاية الانتخابية، حيث يحاول المرشحون الإسرائيليون 
وعلى رأسهم بنيامين نتنياهو، إرضاء المستوطنين، بهذه الممارسات الإجرامية.

ودعا أبو رحمة إلى المشاركة الواسعة في صلاة الجمعة المقرر إقامتها في قريتي (الخان الأحمر) والمغيّر دعماً لصمود أهلهما.

من جهة أخرى، قال أبو رحمة: إنه يجب تفعيل لجان الحراسة الشعبية بشكل أكبر في القرى والبلدات، خاصة في ظل تصعيد هجمات المستوطنين.

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