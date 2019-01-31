حزب فلسطيني آخر يُعلن مشاركته في الحكومة الفصائلية الجديدة





وأعلنت أمس جبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة النضال الشعبي، مشاركتهما في الحكومة الجديدة.



وكان نائب رئيس حركة (فتح)، محمود العالول، قال: إن حوارات تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، ستنتهي في غضون أيام.



رام الله - دنيا الوطنأعلن نائب الأمين العام لجبهة التحرير العربية، محمود إسماعيل، عن مشاركة الجبهة في تشكيل الحكومة الفصائلية الجديدة، تقديراً لمواقف الرئيس محمود عباس وللوحدة الوطنية.وقال إسماعيل في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الخميس: إن جبهة التحرير وتقديراً لمواقف الرئيس ولحركة فتح، مستعدة للمشاركة في أي حكومة جديدة، داعيا فصائل المنظمة للوقوف بجانب القيادة، والمشاركة في التشكيلة الجديدة.وأضاف أن فكرة تشكيل حكومة بقيادة حركة فتح خاصة بعد انقلاب حركة حماس على الشرعية، جاء في اتجاه لملمة الأوضاع الفلسطينية، وتصليب الموقف الداخلي لمواجهة الهجمة الشرسة التي تشنها حكومة الاحتلال ومستوطنيها، والتدخل الأمريكي الداعم للاحتلال على القضية على الشعب الفلسطيني وقيادته.