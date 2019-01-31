الملك سلمان يُهدد ويَتوعد

رام الله - دنيا الوطنطالب الملك سلمان بن عبد العزيز، الأجهزة الرقابية في المملكة العربية السعودية، بتعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية، وحماية المال العام.وحسب صحيفة (عكاظ) السعودية، فقد توعد الملك سلمان، من تسول له نفسه العبث بالمال العام، مؤكدًا على استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه.وكان الملك السعودي، قد اطلع على تقرير مقدم من اللجنة العليا لقضايا الفساد العام، والتي استدعت 381 شخصاً للتحقيق معهم.وأحالت 56 شخصاً للنيابة العامة، ورفض النائب العام التسوية معهم لوجود أدلة ضدهم.