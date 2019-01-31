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دولي

شاهد: ولايات أمريكية تعيش أقسى موجة صقيع منذ عقود

شاهد: ولايات أمريكية تعيش أقسى موجة صقيع منذ عقود
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رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة (سبوتنك) للأنباء: إن عشرات الملايين في ولايات أوهايو، وانديانا، إلينوي، وميشيغان، ويسكنسن الأمريكية، يعيشون أجواء طقس سيئ للغاية.

وحسب الوكالة، فقد فاقت البرودة في وسط غرب الولايات المتحدة درجة حرارة القارة القطبية الجنوبية "أنتارتيكا"، ما أودى بحياة تسعة أشخاص، على الأقل، حيث تعتبر الأقسى منذ عقود.

ويستعد عشرات الملايين في الولايات المتحدة لموجة برودة قاسية قد تكون الأقسى منذ عقود، وهو ما أدى إلى إيقاف الخدمات البريدية في الولايات الخمس، وإلغاء أكثر من 2700 رحلة جوية.

وقد جرى الإبلاغ عما لا يقل عن 9 حالات وفاة مرتبطة بالطقس عبر الولايات المتحدة، إذ لقي اثنان مصرعهما في حادث سيارة بولاية إنديانا، في حين نسبت ثلاث حالات وفاة أخرى في ولاية أيوا إلى العاصفة؛ وأصيب رجل بجروح قاتلة من الثلوج في ولاية إيلينوي.

وعثر على رجل آخر ميتاً خارج منزله في مدينة ديترويت، في حين انهار رجل آخر وتوفي بعد أن جرفته الثلوج في مدينة ميلووكي.

ووفقاً لموقع (FlightAware) ألغي مساء أمس الأربعاء، أكثر من 3601 رحلة؛ في حين تأخرت نحو 3669 رحلة داخل وخارج الولايات المتحدة؛ وبلغ إجمالي الرحلات المتأخرة نحو 14867، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وأعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي، كما ضرب الطقس السيئ ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية، أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاماً، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

إذ انخفضت درجات الحرارة في الولاية إلى حوالي 23 درجة تحت الصفر، أي أعلى بقليل من أقل درجة حرارة، سجلت منذ 1985.

 

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