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دولي

ترامب يصف قادة المخابرات في أمريكا بـ "السذاجة الشديدة"

ترامب يصف قادة المخابرات في أمريكا بـ "السذاجة الشديدة"
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
وصف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، كبار قادة أجهزة في المخابرات بالولايات المتحدة، اليوم الأربعاء بـ "السلبية والسذاجة الشديدة" تجاه إيران، رافضاً تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية، بعد يوم من معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونغرس.

وقال ترامب، على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيين وسذج للغاية، فيما يتعلق بالمخاطر من إيران، وهم مخطئون"، فيما كان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات الأمريكية قبل توليه الرئاسة.

واستشهد ترامب بإطلاق صواريخ إيرانية، وقال: إن طهران "اقتربت كثيراً"، مضيفاً: "ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجدداً إلى صفوف الدراسة".

هذا وأبلغ رؤساء أجهزة المخابرات الأمريكية لجنة في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، بأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية لا يزال قائماً، وبأن إيران لم تتخذ خطوات في سبيل صنع قنبلة نووية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات ترامب بشأن هذين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة، قد أعادت فرض عقوبات واسعة النطاق ضد إيران، اعتباراً من آب /أغسطس الماضي، والتي كانت معلقة في السابق، نتيجة للتوصل إلى خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني بين إيران والسداسية الدولية (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا)، والتي انسحبت منها الولايات المتحدة في أيار/ مايو الماضي.

والحزمة الثانية من هذه العقوبات، بدأت اعتباراً من يوم 5 تشرين الثاني/ نوفمبر، وتشمل قطاع الطاقة، بالإضافة إلى عمليات التبادل المتعلقة بالمواد الهيدروكربونية الخام، والتي لها علاقة ببنك إيران المركزي.

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