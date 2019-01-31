الإعلام الإسرائيلي:"حزب الله" يعيش أزمة مالية.. ويصرف لعناصره 60٪ من رواتبهم





رام الله - دنيا الوطنذكر موقع "روتر" الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، أن حزب الله اللبناني يعيش أزمة مالية خانقة في الفترة الحالية، بسبب ضعف الدعم الإيراني على إثر العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليها في الفترة الأخيرة.وزعم الموقع الإسرائيلية وفق ترجمة "عكا للشؤون الإسرائيلية"، أن حزب الله يعيش أزمة اقتصادية عميقة، حيث صرف لعناصره 60٪ من رواتبهم هذا الشهر.وأشار الموقع أن إيران وحزب الله فشلا في جهود الرامية لتصدير أزماتهم إلى "إسرائيل" ومحاولة دمج الدروز في منظومتهما العسكرية ضد الدولة.