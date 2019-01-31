الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال 2018
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 2.22% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 103.39 مقارنة ﺒ 101.15 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 13.52%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.76%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1.12%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 2.51%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.34% مقارنة بالعام السابق.
نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات 2007 – 2018
الجدول يوضح نسب التغّير في أسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2018
انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.42 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.52 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.35 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـ 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بمقدار 2.69%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.46%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.40%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.27%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.
بينما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.78%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.68%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 18.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.41%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الحيوانات الأخرى بنسبة 1.87%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.48%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.17%.
الجدول يوضح نسب التغّير في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال الفترة من
كانون ثاني – كانون أول 2018:
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 2.22% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 103.39 مقارنة ﺒ 101.15 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 13.52%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.76%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1.12%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.
سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 2.51%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.34% مقارنة بالعام السابق.
نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات 2007 – 2018
الجدول يوضح نسب التغّير في أسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2018
|السنة
|نسب التغّير %
|للسلع المستهلكة محلياً
|للسلع المصدرة
|للسلع الإجمالية
|2007
|+ 2.37
|+ 1.43
|+ 2.27
|2008
|+ 8.51
|+ 4.95
|+ 8.16
|2009
|+ 1.46
|+ 2.62
|+ 1.53
|2010
|+ 3.60
|+ 1.95
|+ 3.36
|2011
|+ 3.75
|+ 2.83
|+ 3.63
|2012
|+ 2.41
|+ 3.87
|+ 2.55
|2013
|+ 0.94
|+ 0.30
|+ 0.89
|2014
|+ 0.98
|- 1.19
|+ 0.78
|2015
|+ 1.89
|+ 0.06
|+ 1.73
|2016
|+ 1.86
|+ 0.63
|+ 1.76
|2017
|+ 0.98
|- 0.04
|+ 0.88
|2018
|+ 2.51
|- 0.34
|+ 2.22
|التراكمي
|+ 35.86
|+ 18.26
|+ 33.88
انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2018
سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.42 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.52 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة
سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.35 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـ 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).
حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية
سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.
كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بمقدار 2.69%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.46%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.40%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.27%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%.
وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.
بينما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.
سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.78%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.68%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 18.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.41%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الحيوانات الأخرى بنسبة 1.87%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.48%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.17%.
الجدول يوضح نسب التغّير في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال الفترة من
كانون ثاني – كانون أول 2018:
|الشهر
|السلع المستهلكة محلياً
|السلع المصدرة
|السلع الإجمالية
|كانون ثاني
|+ 1.92
|+ 0.09
|+ 1.73
|شباط
|+ 2.63
|- 0.07
|+ 2.34
|آذار
|- 1.59
|- 0.12
|- 1.44
|نيسان
|+ 2.03
|+ 0.80
|+ 1.91
|أيار
|+ 0.40
|+ 0.10
|+ 0.37
|حزيران
|+ 0.80
|- 0.26
|+ 0.69
|تموز
|+ 1.52
|+ 0.26
|+ 1.39
|آب
|- 1.24
|- 0.02
|- 1.12
|أيلول
|+ 0.08
|+ 0.30
|+ 0.10
|تشرين أول
|- 1.37
|+ 0.22
|- 1.20
|تشرين ثاني
|- 2.10
|+ 0.12
|- 1.87
|كانون أول
|- 0.41
|- 0.29
|- 0.40
|2018 مقارنة مع 2017
|+ 2.51
|- 0.34
|+ 2.22
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