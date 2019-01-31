الإحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خلال 2018

السنة نسب التغّير % للسلع المستهلكة محلياً للسلع المصدرة للسلع الإجمالية 2007 + 2.37 + 1.43 + 2.27 2008 + 8.51 + 4.95 + 8.16 2009 + 1.46 + 2.62 + 1.53 2010 + 3.60 + 1.95 + 3.36 2011 + 3.75 + 2.83 + 3.63 2012 + 2.41 + 3.87 + 2.55 2013 + 0.94 + 0.30 + 0.89 2014 + 0.98 - 1.19 + 0.78 2015 + 1.89 + 0.06 + 1.73 2016 + 1.86 + 0.63 + 1.76 2017 + 0.98 - 0.04 + 0.88 2018 + 2.51 - 0.34 + 2.22 التراكمي + 35.86 + 18.26 + 33.88



سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.42 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.52 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).



الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة



سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.35 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـ 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).



حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسية



سجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.



كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بمقدار 2.69%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.46%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.40%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.27%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%.



وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.



بينما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.



سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.78%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.68%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 18.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.41%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الحيوانات الأخرى بنسبة 1.87%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.48%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.17%.



الجدول يوضح نسب التغّير في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال الفترة من



كانون ثاني – كانون أول 2018:



الشهر السلع المستهلكة محلياً السلع المصدرة السلع الإجمالية كانون ثاني + 1.92 + 0.09 + 1.73 شباط + 2.63 - 0.07 + 2.34 آذار - 1.59 - 0.12 - 1.44 نيسان + 2.03 + 0.80 + 1.91 أيار + 0.40 + 0.10 + 0.37 حزيران + 0.80 - 0.26 + 0.69 تموز + 1.52 + 0.26 + 1.39 آب - 1.24 - 0.02 - 1.12 أيلول + 0.08 + 0.30 + 0.10 تشرين أول - 1.37 + 0.22 - 1.20 تشرين ثاني - 2.10 + 0.12 - 1.87 كانون أول - 0.41 - 0.29 - 0.40 2018 مقارنة مع 2017 + 2.51 - 0.34 + 2.22

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج انخفاضاً مقداره 0.40% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018أ، حيث بلغ الرقم القياسي العام 101.42 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.82 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياًسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.41%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً 101.52 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة ﺒ 101.93 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرةسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي انخفاضاً مقداره 0.29%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي 100.35 خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة بـ 100.64 خلال شهر تشرين ثاني 2018 (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).حركة أسعار المنتج ضمن الأنشطة الرئيسيةسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها انخفاضاً مقداره 1.10%، والتي تشكل أهميتها النسبية 0.78% من سلة المنتج.كما سجلت أسعار السلع المنتجة من الصناعات التحويلية انخفاضاً مقداره 0.70%، والتي تشكل أهميتها النسبية 60.61% من سلة المنتج، وذلك بسبب انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط صناعة منتجات التبغ بمقدار 2.69%، وأسعار صناعة الأثاث بمقدار 1.98%، وأسعار صناعة منتجات المخابز بمقدار 1.46%، وأسعار السلع ضمن نشاط الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بمقدار 1.40%، وأسعار صناعة منتجات المطاط واللدائن بمقدار 1.18%، وأسعار صناعة منتجات مطاحن الحبوب بمقدار 1.08%، وأسعار صناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بمقدار 0.94%، على الرغم من ارتفاع أسعار صناعة الأعلاف الحيوانية المحضرة بنسبة 4.27%، وأسعار صناعة المشروبات بنسبة 0.98%.وسجلت أسعار إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء انخفاضاً مقداره 0.47%، والتي تشكل أهميتها النسبية 11.17% من سلة المنتج.بينما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعاً نسبته 0.27% خلال شهر كانون أول 2018 مقارنة مع شهر تشرين ثاني 2018 والتي تشكل أهميتها النسبية 2.24% من سلة المنتج.سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك ارتفاعاً نسبته 0.25%، والتي تشكل أهميتها النسبية 25.20% من سلة المنتج، وذلك لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك بنسبة 13.78%، وأسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 0.68%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار زراعة الفواكه المدارية وشبه المدارية بنسبة 18.49%، وأسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني بنسبة 0.41%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار تربية الحيوانات الأخرى بنسبة 1.87%، وأسعار تربية الأبقار والجاموس بنسبة 0.95%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة بمقدار 3.48%، وذلك بسبب انخفاض أسعار زراعة الخضراوات والبطيخات والجذريات والدرنيات بمقدار 4.17%.الجدول يوضح نسب التغّير في الرقم القياسي لأسعار المنتج في فلسطين خلال الفترة منكانون ثاني – كانون أول 2018:

رام الله - دنيا الوطنسجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج في فلسطين ارتفاعاً نسبته 2.22% خلال العام 2018 مقارنة بالعام 2017، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المنتج 103.39 مقارنة ﺒ 101.15 خلال العام السابق (شهر الأساس كانون أول 2015 = 100).ويعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 13.52%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الزراعة والحراجة وصيد الأسماك بنسبة 1.76%، وأسعار السلع ضمن مجموعة إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 1.12%، في المقابل سجلت أسعار السلع ضمن مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 0.95%، وأسعار السلع ضمن مجموعة الصناعات التحويلية انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.03% خلال العام 2018 مقارنة بالعام السابق.سجلت أسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي خلال العام 2018 ارتفاعاً نسبته 2.51%، بينما سجلت أسعار المنتج للسلع المنتجة محلياً والمصدرة للخارج انخفاضاً مقداره 0.34% مقارنة بالعام السابق.نسب التغّير السنوية لأسعار المنتج في فلسطين للسنوات 2007 – 2018الجدول يوضح نسب التغّير في أسعار المنتج في فلسطين للسنوات: 2007 – 2018انخفاض أسعار المنتج خلال شهر كانون أول 2018