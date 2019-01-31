وزير إسرائيلي يُقرر تمديد إغلاق مؤسسات السلطة الفلسطينية في القدس

رام الله - دنيا الوطنوقّع وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، جلعاد أردان، اليوم الخميس، على أمر بتمديد إغلاق "أورينت هاوس" والمؤسسات الأخرى التابعة للسلطة الفلسطينية شرقي القدس المحتلة.وقال أردان: إن السلطة الفلسطينية، لن يكون لها أي موطئ قدم في القدس "عاصمة إسرائيل"، وفق زعمه.وأضاف: أن توسيع إغلاق المؤسسات الفلسطينية رسالة للسلطة الفلسطينية وسكان شرقي القدس، أن "إسرائيل لا تنوي التخلي عن أي جانب من جوانب سيادتها على كامل القدس"، وفق ادعائه.جاء هذا القرار، بعد تبنيه توصية من جهاز (الشاباك) والشرطة الإسرائيلية، بضرورة تمديد منع عمل السلطة الفلسطينية في القدس.ويحدد القرار الذي وقعه أردان، أنشطة مؤسسات (بيت الشرق)، وكذلك غرفة التجارة، والمجلس الأعلى للسياحة، ومركز الدراسات الفلسطينية، ونادي الأسير الفلسطيني، ومقر الدراسات الاجتماعية والإحصائية.