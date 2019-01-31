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دولي

المعارضة الفنزويلية ترفض الحل العسكري لتنحي رئيسها عن السلطة

المعارضة الفنزويلية ترفض الحل العسكري لتنحي رئيسها عن السلطة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد المبعوث الخاص لخوان غوايدو في منظمة الدول الأمريكية، غوستافو تار، أن المعارضة الفنزويلية لا تؤيد الخيار العسكري لحل الأزمة في البلاد، الذي تدرسه الولايات المتحدة.

وأوضح تار، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنيك)، للأنباء، أن المشكلة في بلاده ستُحل عن طريق الفنزويليين.

وتشهد فنزويلا توتراً متصاعداً، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية غوايدو، نفسه "رئيساً مؤقتاً" للبلاد، وعقب ذلك أعلن الرئيس المنتخب نيكولاس مادورو، قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهماً إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.

وباندلاع الأزمة، سارع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيساً انتقالياً، وتبعته كندا، وكولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا ثم بريطانيا.

فيما أيدت كل من روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا وأوروغواي وكوبا شرعية مادورو، الذي أدى قبل أيام اليمين الدستورية رئيساً لفترة جديدة من ست سنوات.

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