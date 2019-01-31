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دولي

خلال أيام.. سلسلة زيارات قارية لـ"نتنياهو" من بينها المغرب

خلال أيام.. سلسلة زيارات قارية لـ"نتنياهو" من بينها المغرب
رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة "إسرائيل اليوم" الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن جولة زيارات قارية لرئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو"، من بينها دولة المغرب.

ووفقًا للصحيفة الإسرائيلية، سيذهب "نتنياهو" خلال العشرة أيام القادمة، إلى الهند، حيث سيوقع صفقة أمنية ضخمة معها، ومن المقرر أن يغادر الهند إلى بولندا، حيث سيعقد مؤتمرا دوليا لوقف العدوان الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن نتنياهو سيصل إلى المانيا في 17 فبراير، حيث يعقد مؤتمر يتعلق بالدفاع والأمن.

وأضافت "إسرائيل اليوم"، من المتوقع أن يزور "نتنياهو" المغرب في منتصف مارس، فيما سيحضر في وقت لاحق من هذا الشهر مؤتمر "إيباك" في واشنطن ويلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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