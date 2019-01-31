انقلاب سياسي.."غانتس" يقترب من "نتنياهو" والشارع الإسرائيلي مصدوم





ووفقاً لتحليل نتائج الاستطلاعات، فان مثل هذه الأرقام، تشير إلى إمكانية حدوث انقلاب سياسي في إسرائيل، بحيث يتم استبدال نتنياهو بغانتس ليصبح رئيساً للحكومة.



ووفقا للاستطلاع، فقد تقلص الفارق بين غانتس ونتنياهو، حيث شارك باستطلاع الرأي 538 شخصاً من الجمهور العربي واليهودي، ووفقاً لنتائج الاستطلاع، فإن نتائج الانتخابات، ستكون على النحو التالي:



الليكود 31 مقعداً.



- الحصانة لإسرائيل، برئاسة غانتس 23 مقعداً.



- ييش عتيد، برئاسة يائير لبيد 9 مقاعد.



- حزب العمل برئاسة آفي غباي 8 مقاعد.



- هيمين هحداش، برئاسة نفتالي بينت 8 مقاعد.



- ميرتس 6 مقاعد.



- القائمة المشتركة، برئاسة أيمن عودة 6 مقاعد.



- العربية للتغيير، برئاسة أحمد الطيبي 6 مقاعد.



- يهدوت هتوراة، 6 مقاعد.



- "يسرائيل بيتنو، 5 مقاعد.



- شاس، 4 مقاعد.



- هبايت هيهودي، 4 مقاعد.



- كولانو، 4 مقاعد.



أما نتائج استطلاع أخبار القناة 13، فكانت على النحو التالي:



- الليكود، 30 مقعداً.



- الحصانة لإسرائيل، 24 مقعداً.



- ييش عتيد، 9 مقاعد.



- العربية للتغيير، 8 مقاعد.



- القائمة المشتركة، 6 مقاعد.



- العمل 6 مقاعد.



- هيمين هحداش، 6 مقاعد.



- يهدوت هتوراة، 6 مقاعد.



- شاس، 5 مقاعد.



- يسرائيل بيتينو، 4 مقاعد.



- هبايت هيهودي، 4 مقاعد.



- كولانو، 4 مقاعد.



- ميرتس، 4 مقاعد.



- غيشر، 4 مقاعد .





نتائج استطلاع أخبار القناة 12 جاءت على النحو التالي:



- الليكود، 30 مقعداً.



- الحصانة لإسرائيل، 21 مقعداً.



- ييش عتيد، 11 مقعداً.



- العمل، 6 مقاعد.



- هيمين هحداش، 7 مقاعد.



- يهدوت هتوراة، 7 مقاعد.



- المشتركة، 6 مقاعد.



- العربية للتغيير، 6 مقاعد.



- شاس، 5 مقاعد.



- غيشر، 4 مقاعد.



- كولانو، 5 مقاعد.



- يسرائيل بيتينو، 4 مقاعد,



- ميرتس، 4 مقاعد.



- هبايت هيهودي، 4 مقاعد.



من هو الملائم لإشغال منصب رئيس الحكومة ؟



وجاءت النتائج على هذا السؤال متقاربة في استطلاعي الرأي لقناتي 12 و13.



وفقاً لنتائج استطلاع القناة 13 قال 42% من المشاركين: إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 42% أيضاً أن غانتس هو الأنسب.



أما في استطلاع القناة 12 فقال 36% إن نتنياهو هو الأنسب، بينما قال 35% إن غانتس هو الأنسب لإشغال هذا المنصب.

رام الله - دنيا الوطننشرت قناة (كان) الإسرائيلية، استطلاعاً للرأي يشير إلى تصاعد قوة حزب غانتس الذي يحمل اسم (حوسين إسرائيل)، الحصانة لإسرائيل، منذ إطلاق قائد أركان الجيش الإسرائيلي السابق، بيني غانتس حملته الانتخابية للكنيست الـ 21.