شاهد.. أحمد موسى: سنشجع اليابان الشقيق ضد قطر المحتلة

رام الله - دنيا الوطنوصف الإعلامي المصري أحمد موسى، دولة قطر بالدولة "غير العربية"، ناعتًا إياها بدولة "الاحتلال".جاء ذلك، بعد تأهل المنتخب القطري إلى نهائي كأس آسيا لكرة القدم، على حساب المنتخب الإماراتي، الثلاثاء الماضي.وقال موسى: إن فريقين غير عربيين تأهلا إلى نهائي بطولة أمم أسيا، هما قطر واليابان، وأضاف: "منتخب قطر المحتل المجنس سرق المباراة".وبعدما تأسف لخروج المنتخب الإماراتي، الذي كان يتمنى فوزه ضد نظيره القطري، دعا الإعلامي المصري، إلى تشجيع المنتخب الياباني "الشقيق"، نكاية بمنتخب قطر.