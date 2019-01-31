الإمارات تستعد لأول قُداس بابوي في الخليج

رام الله - دنيا الوطنيستعد ستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، ليحتضن أول قُداس بابوي في المنطقة يحييه البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية.وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، فإن القداس الذي سيقام في (درة الملاعب)، في الخامس من شباط/ فبراير المقبل، سيشارك فيه 135 ألف شخص من مختلف أنحاء العالم.ويكتسي ستاد مدينة زايد في أبوظبي، أهمية كبرى في الإمارات، إذ يحتضن الملعب في كل سنة الاحتفالات الرئيسية باليوم الوطني لدولة الإمارات، الذي يشهد وقوفاً عند الإنجازات الحافلة للبلاد.