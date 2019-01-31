حبس مسؤولة مصرية رفيعة 12 عامًا

رام الله - دنيا الوطنعاقبت محكمة جنايات القاهرة، نائب محافظ الإسكندرية سابقاً سعاد الخولي، بالسجن 12 سنة، لما أسند إليها من اتهامات بالرشوة.كما قضت المحكمة بمعاقبتها بالحبس سنة على تهمة التزوير، مع وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات، وألزمتها بالمصاريف، مع مصادرة مبالغ الرشوة، وعزلها من الوظيفة، وفق صحيفة (اليوم السابع).وثبت خلال التحقيقات واعترافات المتهمين، طلب وأخذ المتهمة سعاد عبد الرحيم الخولي، مبلغ 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى مأكولات بقيمة 17 ألفاً و250 جنيهاً من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية؛ مقابل إنهاء إجراءات تقنين وضع اليد على قطعة أرض للمشروع، لعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بحقها.