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مجلس الأمة الكويتي يُلغي عضوية نائبين لهذا السبب

مجلس الأمة الكويتي يُلغي عضوية نائبين لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
وافق مجلس الأمة الكويتي، على إعلان انتهاء عضوية النائبين المعارضين الإسلاميين، جمعان الحربش، ووليد الطبطبائي، وخلو مقعديهما في إطار قضية اقتحام البرلمان عام 2011.

ووفق ما أعلنت وكالة (كونا) الكويتية، فقد أعلن رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، أن المجلس اتخذ في جلسة عادية، انعقدت أمس الأربعاء، قراراً بخلو مقعدي الحربش، السياسي من "الحركة الدستورية الإسلامية" المرتبطة بجماعة "الإخوان المسلمين"، والطبطبائي، السلفي المستقل، بموافقة 40 نائباً مقابل اعتراض 18 فقط، مع إبلاغ الحكومة بذلك.

وأوضح الغانم، أنه سيتم وفق أحكام الدستور وقانون الانتخاب، إجراء تصويت حول تعيين نائبين جديدين لشغل مقعدي الحربش والطبطبائي.

وأشار الغانم، في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، إلى أن الأمر يتعلق بتنفيذ أحكام قضائية واستحقاقات دستورية "وليس إجراءات ضد أشخاص"، مضيفاً: "لا أحد فينا يرغب في أن تنتهي عضوية زملائنا بهذا الشكل، إنما جاءتنا أحكام نهائية باتة".

وجرى اتخاذ هذا الإجراء بعد صدور حكم نهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 بحبس كل من النائبين، الموجودين حالياً خارج الكويت، لـ 3 سنوات و6 أشهر في القضية المعروفة إعلامياً باقتحام مجلس الأمة.

وتعود وقائع القضية إلى تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 حين اقتحم نواب في البرلمان، وعدد من المتظاهرين مجلس الأمة احتجاجاً على أدائه في ظل سيطرة النواب الموالين للحكومة عليه، وطالبوا باستقالة رئيس الوزراء آنذاك، الشيخ ناصر المحمد الصباح، واتهموه بالفساد.

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