الجيش السوداني: لن نسمح بسقوط الدولة

رام الله - دنيا الوطنعلّق الجيش السوداني مجدداً على الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ أسابيع؛ للمطالبة بتنحي الرئيس عمر حسن البشير، وتنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.وفي بيان له، قال الجيش السوداني: إنه "لن يسمح بسقوط الدولة السودانية أو انزلاقها نحو المجهول"، وفق رئيس الأركان المشتركة الفريق أول ركن، كمال عبد المعروف الماحي.وأضاف الماحي: أن "الذين يتصدرون المشهد في المظاهرات هم ذات الوجوه، التي ظلت تُعادي السودان، وتشوه صورته أمام العالم".ويأتي بيان الجيش بالتزامن مع دعوات، أطلقتها هيئات نقابية وأحزاب المعارضة، لتظاهرات ليلية بديلة للاعتصامات في المدن بالولايات السودانية.ويأتي بعد إعلان تحالف يضم 26 حزباً سودانياً، رفضه لتعديل الدستور من أجل ترشح الرئيس السوداني للرئاسيات، وقال: إن ذلك "يزيد من حالة الاحتقان السياسي لدى كثير من أبناء الشعب جراء الأزمة الاقتصادية الخانقة".ودعا "تحالف قوى 2020"، حزب المؤتمر الوطني الحاكم وجميع الأحزاب المتحالفة معه، "للتسامي عن التوجه الرامي لتعديل الدستور، بما يسمح للرئيس عمر البشير الترشح لدورة رئاسية أخرى" في 2020، وأوضح أن "توجه تعديل الدستور يتعارض مع توجه الدستور الساري الآن".