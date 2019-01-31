برئاسة عبد الخالق.. وفدٌ أمني مصري يصل قطاع غزة اليوم





يشار إلى أن حركة حماس، رفضت الأسبوع الماضي استقبال الدفعة الثالثة من المنحة القطرية لصالح موظفي حكومة غزة السابقة، بسبب ما قالت عنه إنه ابتزاز إسرائيلي.





وكانت منحة الموظفين جزء مهم من بنود التفاهمات التي تم إبرامها بين فصائل المقاومة والاحتلال، برعاية مصرية، والأمم المتحدة.





وأعلن السفير القطري محمد العمادي، أن المنحة القطرية، تحولت إلى مشاريع إنسانية في القطاع، برعاية الأمم المتحدة.

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام محلية، أن وفداً أمنياً مصرياً، سيصل قطاع غزة اليوم الخميس، لإجراء مباحثات مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، حول تطورات الأوضاع.وقالت إذاعة (القدس) التابعة لحركة الجهاد الإسلامي: إن الوفد يصل اليوم، برئاسة أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في المخابرات المصرية، حيث سيجري مباحثات حول تفاهمات التهدئة مع الاحتلال، والمصالحة الفلسطينية.