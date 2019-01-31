شؤون فلسطينية

رباح: يجب أن تتضمن الحكومة المقبلة وزارة ترفيه

رباح: يجب أن تتضمن الحكومة المقبلة وزارة ترفيه
خاص دنيا الوطن - صلاح سكيك
دعا قيادي في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، الحكومة التي سيتم تشكيلها من فصائل منظمة التحرير، لاستحداث حقائب وزارية جديدة، تُضاف للوزارات والهيئات القديمة.

وقال يحيى رباح، القيادي في فتح، عضو المجلس الوطني الفلسطيني: نحن الآن مُطالبون بإعطاء الشعب الفلسطيني جرعات من الأمل، الذي يعاني من الاحتلال والانقسام، لذا لا بد من استحداث وزارات جديدة، مثل هيئات الترفيه في بعض الدول الخليجية، والدول الأوروبية.

وأضاف رباح: لا بد من إكرام المواطن الفلسطيني، وتمكينه، على الجانب الأمثل، والذي يُعطيه الأمل، والاستمرار في البقاء، وهذا ليس فقط بالرواتب، وتوفير فرص العمل، فهذا الجانب أساسي، لكن أيضًا لا بد من توفير الترفيه.

وعن الوضع السياسي، قال رباح: إن حركته لن تُشرك حركة حماس في أي حكومة لاحقة، إلا إذا عادت الأخيرة، وطبقت اتفاق المصالحة 2017، دون نقص، وبلا اشتراطات، مضيفًا: "عندئذ فقط يمكن أن تكون الحكومة شاملة فتح، وفصائل منظمة التحرير، وحماس".

وأكد أن برنامج حكومة الفصائل، سيكون مستندًا إلى برنامج منظمة التحرير فقط، ولن يتم استحداث أي برامج ثانية، ولن تكون على نفس منوال الحكومة السابقة، على اعتبار أن الحكومة السابقة كانت حكومة خدماتية إدارية، وليست سياسية.

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