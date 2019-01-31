شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل 11 مواطنا في الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، 11 مواطنا في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

وتركزت الاعتقالات وفق ما ذكرت مصادر محلية، في بلدة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم. 

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصدر أمني، أن الاحتلال اعتقل في بلدة الخضر، أحمد محمد صلاح (24 عاما)، ومحمد خضر موسى (27 عاما)، وزين محمد عيسى (21 عاما)، ويوسف تيسير عيسى (22 عاما)، بعد دهم منازل ذويهم وتفتيشها.

يشار الى أن بلدة الخضر تتعرض منذ فترة الى هجمة شرسة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات المتكررة، واعتقال الفتية والشبان.

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