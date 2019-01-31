شؤون فلسطينية

سرايا القدس تحذر الاحتلال: حال ارتكاب أي حماقة بحق قادة المقاومة سيكون الرد قاسياً

سرايا القدس تحذر الاحتلال: حال ارتكاب أي حماقة بحق قادة المقاومة سيكون الرد قاسياً
رام الله - دنيا الوطن
حذرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الاسلامي، الاحتلال بأنه في حال ارتكب أي حماقة بحق قادة المقاومة وسرايا القدس، فإن الرد سيكون قاسيًا، مؤكدة أن الاحتلال خَبِرها جيدا في الجولات السابقة.

وأكدت السرايا، في بيان لها أصدرته في ساعة متأخرة من الليلة، أن استمرار الاحتلال بالحديث والتحريض على قادة الحركة، من خلال ماكنته الدعاية والإعلامية، يؤكد أن هناك محاولة إسرائيلية لشن عدوان جديد يستهدفها، وقيادتها، عبر الاستفراد بها.

وأوضحت السرايا، انها لن تسمح للاحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء، وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن، لافتة إلى أن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل.

وقالت في بيانها: "نقول للعدو وقادته مجددا، لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقودا لمعركتكم الانتخابية".

واضافت: "رغم أن ادعاءات الاحتلال الاسرائيلي، لا أساس لها من الصحة، إلى أننا نفخر بأن نكون مصدر قلق وإرباك دائم له".

وتابعت السرايا في بيانها: "سرايا القدس منتبهة جيدا لمكر وتضليل العدو الذي يصنع المبررات؛ لشن عدوان يستهدف قادة سرايا القدس، وهذا السيناريو لن يمر ولن تكون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس الا وبالا على الاحتلال ومستوطنيه".

وأشارت إلى أن التحريض الاسرائيلي بحق القائد بهاء ابو العطا، لن يثنيه عن إكمال مشواره الجهادي، بل سيزيده قوة وصلابة وعزيمة وإصرار في طريق المقاومة والجهاد.

وأكدت السرايا أن قيادة الجهاز العسكري منضبطة انضباطا كاملا، وتعمل بقرار قيادة الحركة ممثلة بأمينها العام زياد النخالة.

وفيما يلي بيان سرايا القدس نصاً..

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

إن ستمرار الاحتلال بالحديث والتحريض على قادة الحركة من خلال ماكنته الدعائية والإعلامية يؤكد أن هناك محاولة صهيونية لشن عدوان جديد يستهدفها وقيادتها عبر الإستفراد بها وعليه نؤكد على التالي :-

أولاً: لن نسمح للإحتلال بالمساس بالخطوط الحمراء وتغيير قواعد الاشتباك مهما كلف ذلك من ثمن وأن كل محاولات الاستفراد بالحركة وقيادتها ستبوء بالفشل؛ونقول للعدو وقادته مجدداً لا تخطئوا التقدير فلن تكون المقاومة وقادتها وقوداً لمعركتكم الانتخابية

ثانياً: رغم أن ادعاءات العدو الصهيوني لا أساس لها من الصحة إلا أننا نفخر بأن نكون مصدر قلق وإرباك دائم له.

ثالثاً: سرايا القدس مُنتبهة جيداً لمكر وتضليل العدو الذي يصنع المبررات لشن عدوان يستهدف قادة سرايا القدس وهذا السيناريو لن يمر ولن تكون دماء مجاهدي وقادة سرايا القدس إلا وبالاً على الإحتلال ومستوطنيه.

رابعاً: نحذر العدو بأنه في حال ارتكب اي حماقة بحق قيادة المقاومة وسرايا القدس فإن الرد سيكون قاسياً ونحن متأكدين من أن العدو قد خبرنا جيداً في الجولات السابقة.

خامساً: إن التحريض الصهيوني بحق القائد المجاهد(بهاء أبو العطا) لن يُثنيه عن إكمال مشواره الجهادي بل سيزيده قوة وصلابة وعزيمة وإصرار في طريق المقاومة والجهاد .

سادساً: نؤكد أن قيادة الجهاز العسكري منضبطة انضباطاً كاملاً وتعمل بقرار قيادة الحركة ممثلة بأمينها العام الأخ القائد/ زياد النخالة.

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