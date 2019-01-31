حزب الشعب يؤكد ضرورة معالجة الأزمة الداخلية بحوار وطني

رام الله - دنيا الوطنصرح حزب الشعب الفلسطيني، أن المكتب السياسي للحزب بحث الليلة، مساء الاربعاء 30/1/2019، نتائج اللقاء الذي عقدته قيادة الحزب مع الأخوة وفد اللجنة المركزية لحركة (فتح) بناء على طلب الأخيرة، والخاص بموضوع تشكيل الحكومة "الفصائلية".وعقب بحث ما آلت إليه الأوضاع الداخلية الفلسطينية، والتحديات الماثلة أمام شعبنا، فإن المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، أكد على الموقف الذي كان قد أبلغه رسمياَ وفد الحزب في اللقاء مع حركة (فتح)، ويتلخص بالآتي:1- هناك أزمة وطنية عامة تعصف بالساحة الفلسطينية، وهو أمر يتطلب معالجة جدية وشاملة لهذه الأزمة من جميع جوانبها المختلفة، وإن موضوع الحكومة هو جزء من هذه الأزمة، ولا بد وان يأتي تناول موضوع الحكومة في السياق الأشمل لمعالجتها، وبما يضمن حماية المشروع الوطني والديمقراطي والمجتمعي الفلسطيني، وتعزيز صمود شعبنا في مواجهة المخاطر التي يتعرض لها.2- إن حزب الشعب يرحب وهو ما تم الاتفاق عليه، بمواصلة الحوار المشترك بهذا الخصوص.3- يؤكد المكتب السياسي لحزب الشعب، على ان قرار الحزب بهذا الشأن، سوف يصدر عن اللجنة المركزية لحزبنا، وذلك في ضوء نتائج الحوارات والمشاورات الوطنية، ومدى توفر الأولويات الوطنية التي يراها الحزب لشعبنا، وفي مركزها: تعزيز وحدة الوطن وإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة وضمان الحقوق الاجتماعية والديمقراطية، كمدخل لإنجاز الحقوق الوطنية المشروعة والثابته.