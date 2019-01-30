الجهاد الإسلامي لإسرائيل: هجومكم الإعلامي لتبرير جرائمكم ومقدمة لعدوان جديد

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



رد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، على التقارير الإسرائيلية التي تقول إن الحركة في خلافات بين قيادتها العسكرية والسياسية وتحديداً مع أمينها العام زياد النخالة.





وقال شهاب، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن: "تلك أمانيهم



ماكينة الدعاية هي أحد أدوات الاٍرهاب الاسرائيلي، هذه الماكينة الدعائية هي المجندة لتبرير الجريمة وغسل آثارها عن الضحية".







وأضاف شهاب: "نحن نصنف هؤلاء بالقتلة والمحرضين على القتل، ومن الواضح تماماً أن هناك حملة منظمة تستهدف حركة الجهاد يشكل مباشر وربما يكون هذا مقدمة لشن عدوان واستهداف قيادات كبيرة في الحركة".







وتابع: "نحن نؤكد أن الحركة متماسكة وقوية وهناك التزام وانضباط كامل بالقرارات التي تصدرها الهيئات القيادية للحركة، ونحذر الاعلام الفلسطيني والعربي من التساوق مع الاكاذيب الإسرائيلية.







واستطرد شهاب: "نؤكد على مواقف الحركة الثابتة تجاه أي عدوان متوقع ضد البلد وهو الرد والتصدي مهما كلّف ذلك من ثمن، ونقول للعدو لن تجدوا امانيكم ولن تحققوا رغباتكم في ثنايا الصحف وعبر الاعلام الوقح والدعاية القذرة".