خبير قانوني: إسرائيل تواجه ثلاثة أوجه من التميز العنصري ضد الفلسطينيين

وبين ان الطريقة الثانية عن طريق السياسات الحكومية المختلفة ومنها القرارات التي تتخذها الحكومات الإسرائيلية على التوطين، والطريقة الثالثة داخل أروقة المحاكم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.وأضاف دحلة مع الإعلامية، النضال للفلسطينيين داخل إسرائيل وما كان ان تفعله إسرائيل في الماضي والذي أدي في يوم الأرض كان هناك مخطط سابق لديس إسرائيل ويهدف الى عملية النقب والى ترحيل الفلسطينيين وتجميعهم في مناطق مكتظة بالسكان والشباب الفلسطيني لم يقبل بالهوان والظل، بحسب ما جاء على قناة (الغد) الإخبارية.وأوضح أن قانون القومية اليهودية التي تريد أن تقرها حكومة الاحتلال جاء ليتوج العنصرية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعطى الحق لأي مواطن إسرائيلي يسكن على أي أرض فلسطين أن تكون أرضة والمواطنين الفلسطينيين هم ضيوف فقط على موطنهم الأصلي.وأشار إلى أن النضال الفلسطيني السبيل لمواجهة مخططات الاحتلال الاستيطانية.يذكر أنه منذ أكثر من سبعين عاما يواجه الفلسطينيون جميع أشكال الانتهاكات التي لا حصر لها من قبل دولة الاحتلال.وتعد قضية فلسطينيي ثمانية وأربعين من بين القضايا التي يعاني منها الفلسطينيون بسبب الإجراءات العنصرية لدولة الاحتلال، والتي تمس أوجه حياتهم المختلفة من حق التعليم والصحة والمسكن وصولا لمصادرة أراضيهم لصالح مشاريع إسرائيلية.