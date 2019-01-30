الحساينة يتفقد احتياجات قرية المغير في قطاع البنية التحتية













تفقد وزير الأشغال العامة الدكتور مفيد الحساينة، اليوم، واقع البنية التحتية في قرية المغير شمالي رام الله، وما يلزمها لتطوير هذا القطاع، خاصة احتياجاتها من مشاريع الطرق.جاء ذلك، خلال جولته برفقة محافظ رام الله والبيرة، ليلى غنام، حيث أدوا واجب العزاء لذوي الشهيد حمدي النعسان، الذي ارتقى على يد المستوطنين، الذين هاجموا القرية قبل ثلاثة أيام.واطلع الحساينة على واقع البنية التحتية في القرية، حيث أوعز بتخصيص مبلغ 300 ألف دولار، لغرض شق الطريق الرئيسي للقرية، عدا عن تعبيد ساحة مدرسة الإناث في القرية.