عودة تَفتتح الجولة الأولى للمفاوضات مع الصين حول اتفاقية التجارة الحرة

رام الله - دنيا الوطنافتتحت وزيرة الاقتصاد الوطني، عبير عودة، اليوم الأربعاء، الجولة الأولى للمفاوضات مع جمهورية الصين الشعبية، حول اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين.وأكدت الوزيرة، خلال الافتتاح الذي جرى بحضور السفير الصيني لدى دولة فلسطين، قواة واي، على أن إطلاق مفاوضات التجارة الحرة مع جمهورية الصين، يأتي تأكيداً على عمق علاقات الصداقة بين البلدين والروابط الاقتصادية والسياسية بينهما، وتماشياً مع توجهات القيادة الفلسطينية بتعزيز العلاقات السياسة والتجارية مع جمهورية الصين الشعبية، والتي ترجمتها اللقاءات والتفاهمات التي تمت بين الجانبين الفلسطيني والصيني خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وانسجاماً مع مبادرة الحزام والطريق، معربة عن تقديرها للجهود الصينية الهادفة إلى المساهمة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.وأشارت الوزيرة إلى أن الجولة التفاوضية، هي من أهم مخرجات اللجنة الفلسطينية الصينية المشتركة، التي عقدت في تموز/ يوليو الماضي في الصين، مؤكدة على ضرورة مراعاة الجانب الصيني لخصوصية الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لوجود عوائق يفرضها الاحتلال، تحد من تدفق السلع والمنتجات الفلسطينية إلى الأسواق الخارجية.ولفتت الوزيرة عودة إلى أهمية الاتفاقية في تفعيل علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين فلسطين والصين، كونها ستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما، بما يعود بالنفع على البلدين.