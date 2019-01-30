بينهم النخالة.. إسرائيل تُهاجم قيادات بالجهاد الإسلامي وجناحها العسكري

رام الله - دنيا الوطن

اتهمت قناة (كان) الإسرائيلية، قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة (ب. ع)، بالمسؤولية عما أسمته انتهاك تفاهمات الهدوء بالقطاع الأشهر الأخيرة.







وقالت القناة: إن ذلك يشمل عملية القنص في الأسبوع الماضي، زاعمةً أن "لدى المنظمة حالة من الفوضى، حيث يجد قائد الجهاد زياد النخالة، صعوبة في السيطرة على الجناح العسكري"، وفق تعبيرها.







وأضافت القناة مهاجمة القيادي التي ذكرت اسمه: "القيادي يتحدى الأمين العام للجهاد زياد النخالة، حيث إنه في الأشهر الأخيرة أوعز النخالة ليده اليمنى "أ. ع"، للسيطرة على مراكز القيادة للجناح العسكري للحركة"، على حد زعمها.







واستدركت القناة: "لكنه واجه صعوبات، ولم تتحقق السيطرة الكاملة بعد، شخصيات بارزة في الجهاد بما في ذلك، القيادي الأول ينتقدون الزعيم النخالة، ويزعمون أنه فرض الانتخابات الداخلية في الجهاد، ووضع رجاله في قيادة المنظمة".





وقالت القناة: "قبل ثلاثة أشهر، أطلق الجهاد صواريخ على إسرائيل كتحدٍ لزياد النخالة"، حسب زعمها.