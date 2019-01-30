شؤون فلسطينية

بينهم النخالة.. إسرائيل تُهاجم قيادات بالجهاد الإسلامي وجناحها العسكري

بينهم النخالة.. إسرائيل تُهاجم قيادات بالجهاد الإسلامي وجناحها العسكري
رام الله - دنيا الوطن
اتهمت قناة (كان) الإسرائيلية، قائد الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة (ب. ع)، بالمسؤولية عما أسمته انتهاك تفاهمات الهدوء بالقطاع الأشهر الأخيرة.

وقالت القناة: إن ذلك يشمل عملية القنص في الأسبوع الماضي، زاعمةً أن "لدى المنظمة حالة من الفوضى، حيث يجد قائد الجهاد زياد النخالة، صعوبة في السيطرة على الجناح العسكري"، وفق تعبيرها.

وأضافت القناة مهاجمة القيادي التي ذكرت اسمه: "القيادي يتحدى الأمين العام للجهاد زياد النخالة، حيث إنه في الأشهر الأخيرة أوعز النخالة ليده اليمنى "أ. ع"، للسيطرة على مراكز القيادة للجناح العسكري للحركة"، على حد زعمها.

واستدركت القناة: "لكنه واجه صعوبات، ولم تتحقق السيطرة الكاملة بعد، شخصيات بارزة في الجهاد بما في ذلك، القيادي الأول ينتقدون الزعيم النخالة، ويزعمون أنه فرض الانتخابات الداخلية في الجهاد، ووضع رجاله في قيادة المنظمة".

وقالت القناة: "قبل ثلاثة أشهر، أطلق الجهاد صواريخ على إسرائيل كتحدٍ لزياد النخالة"، حسب زعمها.

أخبار ذات صلة

الجهاد الإسلامي لإسرائيل: هجومكم الإعلامي لتبرير جرائمكم ومقدمة لعدوان جديد

الجهاد الإسلامي لإسرائيل: هجومكم الإعلامي لتبرير جرائمكم ومقدمة لعدوان جديد

خبير قانوني: إسرائيل تواجه ثلاثة أوجه من التميز العنصري ضد الفلسطينيين

خبير قانوني: إسرائيل تواجه ثلاثة أوجه من التميز العنصري ضد الفلسطينيين

التنمية الاجتماعية: الحكومة لا تسعى لتحميل واجباتها الاجتماعية للقطاع الخاص

التنمية الاجتماعية: الحكومة لا تسعى لتحميل واجباتها الاجتماعية للقطاع الخاص

الحساينة يتفقد احتياجات قرية المغير في قطاع البنية التحتية

الحساينة يتفقد احتياجات قرية المغير في قطاع البنية التحتية

عودة تَفتتح الجولة الأولى للمفاوضات مع الصين حول اتفاقية التجارة الحرة

عودة تَفتتح الجولة الأولى للمفاوضات مع الصين حول اتفاقية التجارة الحرة

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك الحق في التعليم بالضفة الغربية

الأمم المتحدة: إسرائيل تنتهك الحق في التعليم بالضفة الغربية

عدوان: قد نذهب لحكومة إدارية من الفصائل لإدارة غزة.. ونتوقع أن يتلقى موظفونا 40%

عدوان: قد نذهب لحكومة إدارية من الفصائل لإدارة غزة.. ونتوقع أن يتلقى موظفونا 40%

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

خبير قانوني: إسرائيل تواجه ثلاثة أوجه من التميز العنصري ضد الفلسطينيين

خبير قانوني: إسرائيل تواجه ثلاثة أوجه من التميز العنصري ضد الفلسطينيين

التنمية الاجتماعية: الحكومة لا تسعى لتحميل واجباتها الاجتماعية للقطاع الخاص

التنمية الاجتماعية: الحكومة لا تسعى لتحميل واجباتها الاجتماعية للقطاع الخاص

الحساينة يتفقد احتياجات قرية المغير في قطاع البنية التحتية

الحساينة يتفقد احتياجات قرية المغير في قطاع البنية التحتية

عودة تَفتتح الجولة الأولى للمفاوضات مع الصين حول اتفاقية التجارة الحرة

عودة تَفتتح الجولة الأولى للمفاوضات مع الصين حول اتفاقية التجارة الحرة

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

(أونروا) تنفي فتح التسجيل لفرص عمل مؤقتة بغزة

(أونروا) تنفي فتح التسجيل لفرص عمل مؤقتة بغزة

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكنة لانعقاد الانتخابات التشريعية

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكنة لانعقاد الانتخابات التشريعية

الاحتلال يهدم منزلاً ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلاً ويخطر بهدم آخر في سلوان

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

تنازلات متوازنة تدفع لتشكيل حكومة لبنانية خلال يومين بعد طول انتظار

تنازلات متوازنة تدفع لتشكيل حكومة لبنانية خلال يومين بعد طول انتظار

ثمانية قتلى بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

ثمانية قتلى بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة