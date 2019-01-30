إيران تُهدد الدول الكبرى بالانسحاب من الاتفاق النووي

رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: إن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق النووي، في حال لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.







يذكر، أن إيران وقعت اتفاقاً مع الدول الكبرى، يقضي بوقف أنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات، فيما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، وفرض عقوبات على إيران.



وأضاف قاسمي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "نتعامل بنيات حسنة، رغم تأخر الدول الأوروبية بشأن آلية التعامل المالي مع بلادنا".وتابع: "نسعى لتجاوز الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على إيران".