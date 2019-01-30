دولي

إيران تُهدد الدول الكبرى بالانسحاب من الاتفاق النووي

إيران تُهدد الدول الكبرى بالانسحاب من الاتفاق النووي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي: إن بلاده ستعيد النظر في الاتفاق النووي، في حال لم تفِ الدول الغربية بالتزاماتها.

وأضاف قاسمي، وفق ما أوردت (روسيا اليوم): "نتعامل بنيات حسنة، رغم تأخر الدول الأوروبية بشأن آلية التعامل المالي مع بلادنا".

وتابع: "نسعى لتجاوز الآثار المدمرة للعقوبات الأمريكية على إيران".

يذكر، أن إيران وقعت اتفاقاً مع الدول الكبرى، يقضي بوقف أنشطتها النووية، مقابل رفع العقوبات، فيما قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، وفرض عقوبات على إيران.

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