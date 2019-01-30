وزير إسرائيلي يكشف عن كارثة كادت تحدث بحرب غزة 2014

رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير التعليم الإسرائيلي، نفتالي بينت، عن كارثة كادت تحصل في الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة عام 2014.





وشن الوزير الإسرائيلي، وفق ما أورد موقع (واللاه) الإسرائيلي، هجوماً لاذعاً ضد كل من رئيس الأركان السابق، الجنرال بيني غانتس، ووزير الجيش الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، معتقداً أن سلوك الاثنين خلال حرب 2014، حرب "الجرف الصامد"، في غزة، كاد أن يؤدي إلى كارثة حقيقية على إسرائيل.



وأوضح بينت، أن كلاً من غانتس ويعالون، عارضا بشدة الدخول في عملية برية؛ لتدمير أنفاق حركة حماس في قطاع غزة.





وأضاف بينت: "لو أننا في الكابينت السياسي الأمني وافقنا على مطالب غانتس ويعلون عام 2014، لاستيقظت إسرائيل على كارثة مفجعة في النقب الغربي، كخطف عشرات الإسرائيليين إلى قطاع غزة، ووقوع مئات القتلى في عمليات إرهابية لم تشهد إسرائيل مثيلاً لها من قبل"، على حد قوله.