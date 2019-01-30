شؤون فلسطينية

تتضمن حماس والجهاد.. تيار دحلان يستعد لخوض الانتخابات المُقبلة بقائمة موحدة

تتضمن حماس والجهاد.. تيار دحلان يستعد لخوض الانتخابات المُقبلة بقائمة موحدة
محمد دحلان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تيار القيادي السابق في حركة (فتح) محمد دحلان، استعداده للمشاركة في الانتخابات المقبلة، ضمن قائمة موحدة تمثل الحركة وبمشاركة حركتي حماس والجهاد الإسلامي.

وقال المتحدث باسم التيار، عماد محسن، وفق ما أوردت صحيفة (الرسالة) المقربة من حركة حماس، إن التيار يعتبر نفسه ولا يزال جزءاً من حركة فتح، ويفضل المشاركة في الانتخابات ضمن قائمة موحدة، تمثل الحركة بمبادئها وإرثها الكفاحي والنضالي.

وأضاف محسن: "في حال تعذر مشاركتنا في قائمة موحدة مع الحركة، وذلك يبدو أمراً مستحيلاً في ظل وجود الرئيس محمود عباس، وفريقه المحيط به، فإن التيار يده مفتوحة للمشاركة بالانتخابات، ضمن تيار وطني عريض"، وفق قوله.

وأشار محسن، إلى أن التيار ومنذ خطاب رئيسه محمد دحلان في السابع من كانون الثاني/ يناير عام 2017، والذي دعا فيه لتشكيل جبهة إنقاذ وطني موحدة، وعقد الإطار القيادي الفلسطيني المؤقت، فإن يده مفتوحة لتكريس الشراكة السياسية مع الكل الوطني، بما في ذلك حركتا حماس والجهاد الإسلامي.

وتابع: "التيار ثبّت تلك المعادلة في بيانه السياسي الأخير بعد دورته الاستثنائية التي عقدتها قيادة التيار في أبو ظبي، بضرورة تكريس الشراكة مع مختلف الفصائل، على قاعدة برنامج سياسي يمثل عموم الفلسطينيين".

وأكد، أنّ التيار يسعى لتطوير علاقاته مع جميع الفصائل، بما فيها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، والتيار سجل مقاربات لجهة تطوير العلاقة مع القوى الوطنية، وعازم على تعميق وترسيخ هذه الشراكة.

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