فتح لحماس: لستم مدعوون للمشاركة بالحكومة وسياستكم التخريبيبة أقالت حكومة التوافق

قال القيادي في حركة فتح، رئيس المكتب الإعلامي للحركة، منير الجاغوب، إنه لم يتم الطلب من حركة حماس المشاركة في تشكيل حكومة منظمة التحرير الفلسطينية المقبلة.





وأوضح الجاغوب، عبر صفحته الشخصية بفيسبوك، أن الحكومة المقبلة هي حكومة المنظمة التي تناصبها حماس العداء ولا تعترف بها كممثل شرعي ووحيد لشعبنا.





وأضاف: "كل من يطلب من حركة حماس الانضمام للحكومة القادمة يتحدث باسمه الشخصي ليس إلا.



وفي تدوينة أخرى، وجه الجاغوب رسالة إلى عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، قائلاً: "أنتم لستم مدعوون للمشاركة في حكومة فصائل منظمة التحرير الفلسطينية لأنكم ومنذ خرجتم للوجود ترفضون الإنضمام للمنظمة وتتعاملون معها بحقد أسود وتطرحون أنفسكم بديلاً عنها".





وتابع: "ساهمت حركتكم في المشاورات التي أدت إلى تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ولم تتحدثوا حينها عن "فيشي" ولا غيره، ورغم مشاركتكم في تشكيل الحكومة إلا أن سياستكم التخريبية قد تسببت في تعطيل عملها، فلا تستغربوا إقالتها".





واستكمل: "لن نتسابق معك في كيل الإتهامات، فاللغة التي تستخدمها أنت هي استمرار لمفردات التخوين التي تكيلونها بلا حساب ضد كل من يختلف معكم ويرفض انقلابكم على الشرعية وتساوقكم مع صفقة القرن".

رام الله - دنيا الوطن