(أونروا) تنفي فتح التسجيل لفرص عمل مؤقتة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأصدر مكتب مدير عمليات وكالة الغوث (أونروا) في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما يثار حول التسجيل للتشغيل المؤقت البطالة من خلال المنحة القطرية.وقال ماتيس شمالي مدير عملياتها بغزة في تصريحات صحفية: "لقد تنامى لعلمي انتشار معلومات مضللة تتعلق بمساهمة قطر عبر منحتها التي أعلن عنها الأحد الماضي بفتح برنامج خلق فرص عمل تشرف عليه (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).وأضاف شمالي: "حيث أدى ذلك إلى توافد العديد من الناس إلى مكاتب البطالة لدينا آملين بالحصول على فرص عمل، هذا بالإضافة إلى ظهور موقع الكتروني (ويب) زائف للتسجيل".وتابع: "الرجاء المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة التي تفيد بأن موقع الويب غير صحيح وأنه لا توجد هنالك حاجة للحضور لمكاتب البطالة في المرحلة الحالية".وأشار إلى أنه سوف يُعلن عن تفاصيل أكثر عند الوصول إلى اتفاق بهذه الخصوص، مشيدًا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر في غزة.