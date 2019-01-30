شؤون فلسطينية

(أونروا) تنفي فتح التسجيل لفرص عمل مؤقتة بغزة

(أونروا) تنفي فتح التسجيل لفرص عمل مؤقتة بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أصدر مكتب مدير عمليات وكالة الغوث (أونروا) في قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن ما يثار حول التسجيل للتشغيل المؤقت البطالة من خلال المنحة القطرية.

وقال ماتيس شمالي مدير عملياتها بغزة في تصريحات صحفية: "لقد تنامى لعلمي انتشار معلومات مضللة تتعلق بمساهمة قطر عبر منحتها التي أعلن عنها الأحد الماضي بفتح برنامج خلق فرص عمل تشرف عليه (أونروا)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).

وأضاف شمالي: "حيث أدى ذلك إلى توافد العديد من الناس إلى مكاتب البطالة لدينا آملين بالحصول على فرص عمل، هذا بالإضافة إلى ظهور موقع الكتروني (ويب) زائف للتسجيل".

وتابع: "الرجاء المساعدة في نشر المعلومات الصحيحة التي تفيد بأن موقع الويب غير صحيح وأنه لا توجد هنالك حاجة للحضور لمكاتب البطالة في المرحلة الحالية".

وأشار إلى أنه سوف يُعلن عن تفاصيل أكثر عند الوصول إلى اتفاق بهذه الخصوص، مشيدًا بالمساعدات الإنسانية التي تقدمها قطر في غزة.

أخبار ذات صلة

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

غداً.. توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية

غداً.. توقف المساعدات الأميركية للأجهزة الأمنية الفلسطينية

فتح لحماس: لستم مدعوون للمشاركة بالحكومة وسياستكم التخريبيبة أقالت حكومة التوافق

فتح لحماس: لستم مدعوون للمشاركة بالحكومة وسياستكم التخريبيبة أقالت حكومة التوافق

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكن لانعقاد الانتخابات التشريعية

أبوعيطة: القيادة الفلسطينية ستستخدم كل الطرق الممكن لانعقاد الانتخابات التشريعية

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

مقتل شاب على يد عمه خلال شجار عائلي بالبريج وسط القطاع

مقتل شاب على يد عمه خلال شجار عائلي بالبريج وسط القطاع

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

الديمقراطية: شعبنا داخل دولة الاحتلال رأس الحربة الفلسطينية بمواجهة المشروع الإسرائيلي

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

طالع الاسماء.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غدا الخميس

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

&#34;سماح&#34; غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ&#34;دنيا الوطن&#34; تفاصيل جديدة

"سماح" غادرت غزة لتستشهد في القدس.. عائلتها تكشف لـ"دنيا الوطن" تفاصيل جديدة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

تنازلات متوازنة تدفع لتشكيل حكومة لبنانية خلال يومين بعد طول انتظار

تنازلات متوازنة تدفع لتشكيل حكومة لبنانية خلال يومين بعد طول انتظار

ثمانية قتلى بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

ثمانية قتلى بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة