ثمانية قتلى بغارات التحالف الدولي على ريف دير الزور بسوريا

وقالت وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم الأربعاء: "إن غارات لطيران التحالف خلال الساعات الماضية استهدفت الأحياء السكنية، ما تسبب بمقتل 8 أشخاص مدنيين، أكثرهم من الأطفال الأبرياء.





وذكرت مصادر أهلية لمراسل (سانا)، أن طائرات تابعة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة أغارت بعدة صواريخ على منازل سكنية في بلدة الباغوز، ما أسفر عن مقتل خمس نساء و خمسة أطفال وجرح عدد من المدنيين ووقوع دمار في بعض المنازل وممتلكات الأهالي.





ولفتت المصادر إلى أن عدد القتلى مرشح للارتفاع نتيجة الحالات الحرجة لبعض الجرحى الذين أصيبوا نتيجة الغارات.





وارتكب طيران التحالف الدولي خلال الشهر الجاري 4 مجازر بقصفه قرى الباغوز والباغوز فوقاني والشعفة وبلدة الكشكية في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، ما أدى إلى مقتل وجرح عشرات المدنيين، بينهم أطفال ونساء، ووقوع أضرار مادية كبيرة.



