العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

وقد بحث الحكيم مع نظيره الروسي، تحرير سوريا، وعلى وجه الخصوص تحرير محافظة إدلب من الجماعات المسلحة، مؤكدا وجود تنسيق بين بغداد ودمشق بشأن العمليات البرية والجوية التي ينفذها الجيش العراقي داخل الأراضي السورية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقال وزير الخارجية العراقي: "بحثنا مشكلة إدلب وتبادلنا وجهات النظر حول كيفية تحريرها من المسلحين،​. واتفقنا على ضرورة مواصلة الحوار حول سوريا وضرورة إجراء حوار في سوريا نفسها ومكافحة الجماعات المسلحة وبقاياها في سوريا والعراق".



وأضاف الحكيم: "لا نخطط لإدخال قواتنا إلى شرق الفرات، ولكننا سنواصل بالتأكيد العمل على تدمير بقايا تنظيم الدولة سواء من الجو أو على الأرض، أريد أن أكرر مرة أخرى أننا لن نقوم بشكل مفاجئ لشركائنا السوريين بعمليات برية أو أي عمليات أخرى".



رام الله - دنيا الوطنأعلن محمد علي الحكيم وزير الخارجية العراقي، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، أن الجيش العراقي ينفذ عمليات محدودة داخل الأراضي السورية، وأن قواته لن تستقر شرقي الفرات.