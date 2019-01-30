كوخافي: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على جميع الجبهات

رام الله - دنيا الوطنأكد أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أن الجيش سيواصل العمل على جميع الجبهات، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.جاء ذلك في جولة تفقدية مفاجئة أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" وقائد هيئة الأركان الفريق أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نداف بدان، وعدد من الضباط رفيعي المستوى، إلى مستودعات الطوارئ، التابعة لإحدى تشكيلات الاحتياط العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وسط البلاد.وقال كوخافي: "إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في الجهة الشمالية وسيستمر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وسيناء"، بحسب القناة ذاتها.