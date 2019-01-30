دولي

كوخافي: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على جميع الجبهات

كوخافي: الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل على جميع الجبهات
رام الله - دنيا الوطن
أكد أفيف كوخافي رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، أن الجيش سيواصل العمل على جميع الجبهات، بحسب القناة 13 الإسرائيلية.

جاء ذلك في جولة تفقدية مفاجئة أجراها رئيس الحكومة الإسرائيلية "بنيامين نتنياهو" وقائد هيئة الأركان الفريق أفيف كوخافي، وقائد المنطقة العسكرية الوسطى اللواء نداف بدان، وعدد من الضباط رفيعي المستوى، إلى مستودعات الطوارئ، التابعة لإحدى تشكيلات الاحتياط العسكرية في الجيش الإسرائيلي، وسط البلاد.

وقال كوخافي: "إن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل في الجهة الشمالية وسيستمر في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وسيناء"، بحسب القناة ذاتها.

أخبار ذات صلة

انتشال 28 جثة إثر غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي

انتشال 28 جثة إثر غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي

استطلاع جديد يظهر تصدر حزب (الليكود) في الانتخابات المقبلة

استطلاع جديد يظهر تصدر حزب (الليكود) في الانتخابات المقبلة

إيران تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

إيران تحظر اقتياد الكلاب في شوارع طهران

خوان غوايدو: المحكمة العليا في فنزويلا تحظر سفر زعيم المعارضة

خوان غوايدو: المحكمة العليا في فنزويلا تحظر سفر زعيم المعارضة

قانون أمريكي مُرتقب للدفاع عن إسرائيل

قانون أمريكي مُرتقب للدفاع عن إسرائيل

عبر السايبر.. نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة بلاده إلكترونياً

عبر السايبر.. نتنياهو يتهم إيران بمهاجمة بلاده إلكترونياً

&#34;فنزويلا&#34; تلتف على عقوبات ترمب...&#34;غوايدو&#34; يعول على الجماهير بينما يتمسك&#34;مادورو&#34; بالجيش

"فنزويلا" تلتف على عقوبات ترمب..."غوايدو" يعول على الجماهير بينما يتمسك"مادورو" بالجيش

مهاتير محمد: منعنا دخول إسرائيليين وأمريكا منعت دخول مواطني 5 دول إسلامية

مهاتير محمد: منعنا دخول إسرائيليين وأمريكا منعت دخول مواطني 5 دول إسلامية

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يهدم منزلا ويخطر بهدم آخر في سلوان

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الاحتلال يحتجز الوزير سفيان سلطان ويهدد بقتله

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

الجهاد وفدا: أي لقاءات قد تعقد بموسكو لن تكون بديلة عن الدور المصري

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

أبو سيف: اجتماعاتنا مع الفصائل متواصلة وكانت حول القضايا المشتركة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

مصرع عامل سقط من علو في الخضيرة

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

بعد غياب طويل.. نصر الله يستقبل فصيلًا فلسطينيًا

&#34;الخارجية&#34;: الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

"الخارجية": الإعدامات الميدانية المتواصلة تُشكك بقدرة المجتمع الدولي على محاسبة الاحتلال

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

الهباش: نحن أمام إقرار قانون فلسطيني بحت خاص بالقضاء الشرعي

منوعات

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

حمو بيكا في السجن بسبب هاني شاكر.. وقوّة أمنية تتدخل

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من &#34;كرشه&#34; بطريقة غريبة

لا يصلح للريجيم.. أبو الليف يتخلص من "كرشه" بطريقة غريبة

كيف أصبح الممثل الإيراني &#34;مصطفى&#34; بعد 10 سنوات من عرض &#34;يوسف الصديق&#34;؟

كيف أصبح الممثل الإيراني "مصطفى" بعد 10 سنوات من عرض "يوسف الصديق"؟

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

بعد النقاب.. حلا شيحة تكشف ساقيها بالجينز الممزّق

&#34;ليلة تاريخية&#34; بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

"ليلة تاريخية" بين جورج وسوف وزياد الرحباني.. ماذا يحدث؟

لأوّل مرة.. مايا دياب &#34;حقيقية&#34; من دون مكياج أو &#34;فوتوشوب&#34;

لأوّل مرة.. مايا دياب "حقيقية" من دون مكياج أو "فوتوشوب"

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

عربي

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

العراق: عملياتنا العسكرية في سوريا محدودة وقواتنا لن تستقر هناك

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

سيول السعودية تتسبب في 12 حالة وفاة

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الحوثيون يُطلقون سراح أول أسير سعودي

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه

الرئيس الموريتاني لن يترشح مجددا لكنه يدعم وزير دفاعه