دولي

انتشال 28 جثة إثر غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي

انتشال 28 جثة إثر غرق قاربي مهاجرين قبالة سواحل جيبوتي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، الأربعاء، عن انتشال جثث 28 شخصا كانوا ضمن عشرات المهاجرين غير النظامين، قالت إنهم فقدوا إثر غرق قاربين قبالة سواحل جيبوتي.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن قوات خفر السواحل في جيبوتي يواصلون عملية البحث عن باقي المفقودين جراء حادث غرق وقع، الثلاثاء، قبالة سواحل "غودوريا" في منطقة "أوبوك" شمال شرقي جيبوتي، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

وأشار البيان أن فريق المنظمة عثر على ناج يبلغ من العمر 18 عاما، وقال إنه استقل قاربًا على متنه 130 شخصًا آخرًا، بينهم 16 امرأة، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول القارب الثاني وما إن كان يقل مهاجرين أم لا.

والثلاثاء، قالت المنظمة، في بيان، إن فرق الإنقاذ التي توجهت إلى موقع غرق القاربين عقب بلاغ من الأهالي، أنقذت شخصين، وانتشلت جثث 5 أشخاص، بينهم 3 نساء، فيما لا يزال عشرات المهاجرين في عداد المفقودين.

وسنويا، ينطلق الآلاف من المهاجرين، معظمهم من إثيوبيا، من منطقة القرن الإفريقي، وتحديدا من جيبوتي، لعبور مضيق باب المندب نحو شبه الجزيرة العربية أملًا بالعثور على عمل في دول الخليج الغنية.

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